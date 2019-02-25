المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

اعتراض

أبدى لاعب أجنبي في أحد أندية دوري الخليج العربي، امتعاضه لقيام المدرب باستبداله في مباراة فريقه في الجولة الـ16 من الدوري، إذ غادر غرفة الملابس مبكراً إلى الحافلة، مؤكداً أنه ليس راضياً عن استبداله في أكثر من مباراة.

روبيرو

وثق لاعب العين، البرتغالي روبين روبيرو زيارته أمس، لمسجد الشيخ زايد في أبوظبي، إذ نشر مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام» وهو يتجول في المسجد. يذكر أن روبيرو شارك في أمام النصر وتم استبداله الشوط الثاني.

موقف

وقع مدرب أحد فرق دوري الخليج العربي في موقف حرج، عندما طلبت إحدى القنوات التلفزيونية إجراء مقابلة معه، إذ طلب تأجيلها لبعد المؤتمر الصحافي الذي أنهاه بسرعة، ولدى عودته إلى المنطقة المختلطة فوجئ برحيل المذيع.