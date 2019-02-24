العروبة يهزم دبا الحصن.. ويتصدَّر مرحلة الذهاب

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز العروبة على مضيفه دبا الحصن بهدف دون رد، ونال لقب بطل الدور الأول لدوري الدرجة الأولى، بينما تعادل حتا مع الحمرية بهدفين لكل منهما، في المباراتين اللتين أقيمتا، أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة للبطولة، وبموجب هذه النتائج أصبح رصيد العروبة (20) نقطة بالمركز الأول، يليه خورفكان (19) نقطة بالمركز الثاني، ثم الحمرية وحتا بالمركزين الثالث والرابع، ولكل منهما (16) نقطة، ثم مسافي (15) نقطة بالمركز الخامس، يليها كلٌّ من دبا الحصن (12) والذيد (11) ثم العربي (7)، وأخيراً التعاون ومصفوت، لكل منهما أربع نقاط.

سجل العروبة هدفه الوحيد عن طريق البرازيلي إديلسون (17)، بينما سجل الحمرية أول أهدافه عن طريق محمد بن غريب المطروشي (10)، وتعادل حتا عن طريق البرازيلي لوان سانتوس (18)، وتقدم الحمرية بالهدف الثاني عن طريق عثمان سالم خلفان (21)، ونجح حتا في التعادل عن طريق اللاعب النيجيري فيكتور نوانيري (90+2).