مهمة سهلة للأسطورة فيدرر وصعبة للمصري صفوت في «تنس دبي للرجال»

المصدر: جوني جبور - دبي

فرضت قرعة النسخة 27 من بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال للمحترفين، التي أقيمت أمس، في قاعة المجلس باستاد سوق دبي الحرة في منطقة القرهود، مواجهات سهلة نسبياً للأسطورة السويسري روجيه فيدرر المصنف السابع عالمياً، وصاحب الرقم القياسي في «تنس دبي» والساعي نحو حصد لقبه الثامن تاريخياً في البطولة، يقابلها مهمة صعبة لممثل العرب الوحيد، المصري محمد صفوت، صاحب التصنيف 204 على العالم، الذي أجبرته القرعة على خوض أولى مواجهاته بلقاء القبرصي ماركوس بغدادتيس صاحب الشعبية الجماهيرية الكبيرة في دبي، وأكثر اللاعبين ظهوراً بتاريخ البطولة، والذي يسجل مشاركته الـ15 على التوالي.

وأفرزت قرعة البطولة التي تنطلق اليوم وتمتد حتى الثاني من مارس المقبل على ملاعب سوق دبي الحرة في منطقة القرهود بإجمالي جوائز يبلغ 2.73 مليون دولار، لقاءات سهلة على الورق لكبار المصنفين في الدور المقبل، إلا أن ذلك قد يتغير بوصول البطولة إلى الدور ربع النهائي، إذ وفقاً للقرعة من المتوقع أن يكون الطريق مفتوحاً أمام السويسري فيدرر الذي ينافس في المجموعة الثانية نحو السير قدماً لبلوغ الأدوار النهائية، شريطة تجاوز المصنف 35 عالمياً الألماني فليب غوليشرايبر في المباراة الافتتاحية، التي قد تضعه في مواجهة محتملة مع المصنف 26 الإسباني فرناندو فيرداسكو في الـ16 في مباراة تمثل بوابة العودة للربع النهائي.

وعلى الطرف الآخر للمجموعة، تبدو مهمة حامل لقب النسخة الماضية الإسباني روبيرتو باوتيستا سهلة نسبياً في الدور الأول، إذ سيلتقي مع الهندي رامكومار راماناثان المصنف 126 عالمياً، قبل أن تزداد الأمور صعوبة مع دخول الدور الثاني الذي من المحتمل أن يلتقي خلاله منافساً من طراز رفيع وهو المصنف 11 عالمياً الروسي كارين خاتشوف في لقاء سيهدي الفائز بلوغ ربع النهائي.

وعلى صعيد المجموعة الأولى، منحت القرعة المصنف الأول في البطولة والسادس عالمياً الياباني كي نيشيكوري حظوظاً وافرة لبلوغ ربع النهائي، شريطة تجاوز عقبة المباراة الافتتاحية التي سيواجه فيها الفرنسي بينويت باير المصنف 56، خصوصاً أن لقاء الدور الثاني سيجمع الياباني مع أحد اللاعبين القادمين من الأدوار التأهيلية، الذي سيتم تحديده بناءً على التصفيات الممتدة حتى مساء اليوم.

حضر مراسم القرعة النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، الجهة المالكة والمنظمة للحدث، كولم ماكلوكلين، ومدير بطولات تنس دبي، صلاح تهلك، وممثل رابطة اللاعبين المحترفين عالمياً، لارس غراف، وأمين السر العام لاتحاد الإمارات للتنس، ناصر يوسف، ونجما التنس العالمي، المصنف 18 عالمياً الإسباني روبيرتو باوتيستا الذي يدافع عن لقبه في دبي للعام الماضي، والكرواتي ماريو سيليش المصنف العاشر عالمياً.