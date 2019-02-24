تسديدة دياكيه تُبقي «النصر» في العين

المصدر: معاذ كمبال – العين

سجل المهاجم إبراهيما دياكيه هدفاً متأخراً قبل أربع دقائق من نهاية المباراة من كرة ثابتة وبطريقة رائعة، قاد به فريقه العين لتحقيق فوز ثمين 2-1، على حساب ضيفه النصر في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة عشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليعيد «الزعيم» الفارق مع الشارقة المتصدر إلى خمس نقاط من جديد، بعد أن رفع رصيده إلى 35، بينما تجمدت نقاط «العميد» عند 16 نقطة.

وتقدم النصر بالهدف الأول بواسطة لاعبه الإسباني ألفارو نغريدو من ركلة جزاء «26»، فيما سجل العين هدف التعادل بواسطة جمال معروف «28»، لكن البديل إبراهيما دياكيه سجل هدف الفوز في الدقيقة «86»، لينقذ مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو من التعادل في مباراته الأولى مع «الزعيم»، بعد أن تعاقد معه النادي بديلاً للمدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وكان المدرب الإسباني وقف على مدار شوطي المباراة في المنطقة الفنية يوجه اللاعبين، كما ظل يتشاور مع مساعده أحمد عبدالله، من أجل رصد نقاط الضعف التي طرأت على مردود لاعبيه خلال الشوط الثاني، كما ظل يرفع روح لاعبيه، خصوصاً بعد الأخطاء التي ارتكبوها، وفي مقدمتهم المدافع سعيد جمعة، الذي ارتكب ركلة جزاء في الشوط الأول.

وأجرى خوان كارلوس غاريدو تغييرات على تشكيلة «الزعيم»، نظراً لظروف الغيابات التي يعانيها الفريق، إذ بدأ جمال معروف أساسياً لتعويض غياب البرازيلي كايو لوكاس بسبب الإيقاف، واستطاع أن يسجل هدفاً، كما دفع باللاعب سعيد جمعة في وظيفة المدافع الأيمن، بسبب غياب بندر الأحبابي للسبب ذاته.

وبدأ المدرب بإجراء تبديلاته في الدقيقة 67، بدخول ريان يسلم مكان روبن روبيرو، وأجرى تبديلاً ثانياً بعد خمس دقائق بدخول سعيد المنهالي مكان سعيد جمعة، ولم ينتظر كثيراً وقام بالتبديل الثالث والأخير بعدها بدقيقتين بدخول إبراهيم دياكيه مكان أحمد برمان.

وبالعودة للمباراة فقد قص فريق النصر شريط الأهداف في الدقيقة 26، على عكس مجريات اللقاء من ركلة جزاء بواسطة المهاجم ألفارو نغريدو، كان قد احتسبها حكم اللقاء عادل النقبي عقب تدخل بتهور من المدافع سعيد جمعة مع مهاجم النصر سيرجيو دوترا.

ولم يفرح لاعبو النصر بهدفهم سوى دقيقتين فقط، حينما أدرك العين التعادل بواسطة المهاجم جمال معروف، وتحديداً في الدقيقة 28، حينما تسلم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله روبين روبيرو، قبل أن يسدد كرة قوية على يسار الحارس إبراهيم علي، وكان اللافت أن اللاعب رفض الاحتفال بهدفه، لكونه سجله في شباك فريق السابق.

وتألق حارس مرمى فريق العين خالد عيسى، خلال الشوط الثاني، وقام بوظيفة «الليبرو» ثلاث مرات، من أجل تصحيح أخطاء خط الدفاع، والمباراة في طريقها للنهاية خطف البديل إبراهيما دياكيه هدف الفوز في الدقيقة 86 من كرة ثابتة.

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التبديلات

- العين:

دخول ريان يسلم وسعيد

المنهالي وإبراهيما دياكيه، بدلاً

من روبن روبيرو وسعيد المنهالي

وأحمد برمان.

- النصر:

دخول حبيب الفردان وسالم

صالح، بدلاً من خالد جلال

ومحمد العكبري.

أفضل لاعب

لاعب العين: خالد عيسى.

- دون المستوى

لاعب العين: ماركوس بيرغ.

البطاقات

- العين:

إسماعيل أحمد، وسعيد المنهالي.

- النصر:

محمد إبراهيم.