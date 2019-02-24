ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز على «مهرة» في الكأس الذهبية للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مباراتين قويتين في ثالث أيام بطولة كأس جولوس باير الذهبية للبولو، جمعت الأولى فريقي أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وفريق ديزرت بالم بقيادة راشد البواردي، والتي انتهت لمصلحة فريق أبوظبي بنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية، ليتجدد أمل فريق أبوظبي بعد خسارته المباراة الافتتاحية، كما حقق فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فوزاً مستحقاً على منافسه فريق مهرة، بنتيجة 11 مقابل ثمانية أهداف، ليعزز فريق الإمارات آماله في التأهل إلى المربع الذهبي، بعد أن فاز من قبل على فريق أبوظبي في الافتتاح.

وعمرت مباراة فريقي أبوظبي وديزرت بالم بالندية والإثارة بسب قوة الفريقين، لأن خسارة فريق أبوظبي كانت ستدفعه الى الخروج من دائرة الضوء وتعجّل من وداع البطولة، وخسارة ديزرت بالم ستعطل مسيرته وتوقف زحفه نحو صدارة المجموعة، ولذلك تعادل الفريقين في الوقت الأصلي واحتكما الى الهدف الذهبي لينحاز إلى فريق أبوظبي.

وفي المباراة الثانية التي جمعت فريقي الإمارات «الحصان الجامح»، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومهرة بقيادة راشد الحبتور، شهدت تقدم فريق الإمارات طوال أشواطها الخمسة (2 - 1 و 4 - 3 و6 - 3 و 8 - 6 و 11 – 8).