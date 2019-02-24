المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

غضب

غضب مُنسق إعلامي من أحد الصحافيين، بسبب سؤال قال بأنه أحرج لاعباً في ناديه قبل إحدى جولات الدوري، مطالباً بأن يتم عرض الأسئلة عليه قبل توجيهها للاعبين، حفاظاً على ما سماها معنويات اللاعبين قبل المباريات.

أيوفي

أكد لاعب شباب الأهلي، أيوفي، لـ«الإمارات اليوم» أنه بات يتحدث بعض الكلمات القليلة من اللغة الإنجليزية، لافتاً إلى أنه يفضل عدم الحديث إلى وسائل الإعلام في الوقت الحالي حتى يجيدها، معتمداً أكثر على اللغة الإسبانية.

غموض

لم يتضح بعد مستقبل نجم المنتخب وفريق الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن، حيث سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مع الهلال، لكن الموقف لايزال غامضاً، سواء باستمراره مع الهلال أو عودته للعين.