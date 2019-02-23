نقطة تُرضي «الصقور» وتُحبط «النواخذة»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الفجيرة

انتهت مواجهة قاع الترتيب في دوري الخليج العربي لكرة القدم بين فريقي الإمارات ودبا الفجيرة، أمس، بالتعادل الإيجابي 1-1.

ولم تكن النتيجة مرضية لفريق دبا، الذي تأزم موقفه في دائرة خطر الهبوط، بعدما وصل رصيده إلى خمس نقاط، بينما حصد الإمارات نقطة دفعته خطوة على سلم الترتيب برصيد 12 نقطة.

وغلب على الأداء اللعب السلبي والحذر الزائد، فلم تشهد المباراة أي هجمة أو خطورة على المرميين، لينتهي الشوط الأول سلبياً لعباً ونتيجة.

وفي الشوط الثاني تغير الأداء، فهاجم فريق الإمارات، واستغل الخروج الاضطراري لصانع ألعاب دبا، المغربي إدريس فتوحي، مع عدد من التغييرات الهجومية التي قام بها المدرب، لينجح في إحراز الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 81.

ولكن للمباراة الثانية على التوالي فشل الإمارات في الحفاظ على تقدمه، بعدما تلقى هدفاًَ من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، عن طريق اللاعب ياسر عبدالله في الدقيقة 90 من خطأ للحارس في تمركزه أمام المرمى.

وشهدت المباراة ركلة جزاء لفريق دبا في الدقيقة 94، احتسبها الحكم لمصلحة ياسين البخيت، لكنه عاد وألغاها بعدما اتجه إلى «الفار»، الذي أكد عدم وجود شيء، لتنتهي المباراة بعدها بالتعادل الإيجابي 1-1.

موقف دبا على

سلم الترتيب يتأزم..

أصبح رصيده ٥ نقاط.