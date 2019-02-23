الحارثي: «البطاقة الآسيوية» هدف بني ياس هذا الموسم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس، الدكتور سالم جريب الحارثي، إن «البطاقة الآسيوية هي هدف بني ياس هذا الموسم»، مشيراً إلى أن الفريق، بقيادة المدرب غوريتش، يخطط للوجود في المربع الذهبي لدوري الخليج العربي، حتى يحجز مكاناً في أبطال آسيا الموسم المقبل. وواصل بني ياس سلسلة نتائجه الإيجابية، وحقق الفوز الخامس في آخر خمس جولات بالدوري، وجاء أول من أمس على حساب الجزيرة 2-1 في الجولة 16، ليرفع بني ياس نقاطه إلى 27، محتلاً المركز الخامس.

وقال الحارثي، لـ«الإمارات اليوم»: كانت توقعاتنا قبل بداية الموسم الحالي أن يوجد الفريق في منتصف جدول الترتيب، خصوصاً أن الفريق عائد لدوري المحترفين بعد قضاء موسم واحد في الدرجة الأولى، وهذا في حد ذاته نتيجة جيدة، لكن بعد الأداء الرائع الذي يقدمه الفريق حتى الآن في البطولة، خصوصاً مع الفرق الكبيرة، ارتفع سقف الطموحات كثيراً، وأصبح الأمل كبيراً في دخول المربع الذهبي بنهاية الموسم، ما يؤهله للمشاركة في دوري الأبطال الآسيوي في الموسم المقبل، وهو الطموح الذي نهدف إليه الآن، وهو ليس بغريب على بني ياس، فقد سبق أن شارك في أبطال آسيا، وتأهل لدور الـ16.

مبخوت: الجزيرة خارج المنافسة

قال مهاجم الجزيرة، علي مبخوت، إن «الجزيرة أصبح خارج المنافسة في بطولة الدوري»، وتابع في تصريحات صحافية: هذا الكلام قلناه للجميع منذ بداية الموسم، وقلنا إن هدف الفريق ليس المنافسة، فالفريق معظمه من اللاعبين الشباب، الذين يحتاجون إلى اكتساب الخبرة.