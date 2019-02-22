رازوفتش: الظفرة كان محظوظا لتسجيل الاهداف مبكرأً

المصدر: محمد فاضل- الفجيرة

ابدى مدرب الظفرة الصربي فوك رازوفتش رضاه الكامل لما قدمه لاعبيه بعد الفوز الذي حققه فريقه على اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم .

وقال في المؤتمر الصحفي " اعتبر الفوز على اتحاد كلباء مهما للغاية لكونه تحقق على فريق منافس وهو بالتأكيد ليس اقل اهمية من الفوز على العين، منوها الى ان فريقه كان محظوظا لانه سجل الاهداف في بداية كل شوط، وهو الامر الذي سهل من مهمة الفريق بتحقيق الانتصار.

واضاف: الفريق وصل للنقطة 20 وهو ما يعطي للفريق الثقة العالية للاستمرار بنتائجه واداءه الجيدين معبرا عن سعادته البالغة لذلك، واثنى على لاعبيه قائلا: ان تؤدي كل مايطلب منك في المباراة ليس سهلا، خصوصا ان ذلك امام فريق صعب مثل اتحاد كلباء.