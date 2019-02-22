سو تواصل مفاجآتها وتُقصي المصنّفة الخامسة عالمياً

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

واصلت نجمة تنس الصين تايبيه، سو ويي هيش، مفاجآتها، وأقصت أمس المصنّفة الخامسة عالمياً التشيكية كارولينا بيلشكوفا، بعد الفوز عليها بمجموعتين لواحدة «6-4 و1-6 و7-5»، في أولى مواجهات ربع النهائي، التي استمرت قرابة ساعتين ودقيقة واحدة.

وبانتصارها هذا، نجحت «سو» في رد اعتبارها من منافستها التشيكية، خصوصاً أن بليشكوفا سبق لها الفوز في مارس الماضي على اللاعبة الصينية في الدور ذاته من بطولة ميامي الأميركية وبالنتيجة ذاتها مجموعتين لواحدة «6-4 و1-6 و7-6». وعلقت سو على انتصارها، وقالت في تصريحات صحافية: «الفوز على لاعبتين من المصنفات الأُوَل في بطولة واحدة حلم، خصوصاً أن فوزي على بيلشكوفا جاء بعد أقل من 24 ساعة من فوزي في الدور الـ16 على المصنفة السابعة عالمياً الألمانية أنجيليك كيربر، وأتطلع لاستثمار هذا الزخم بالصورة المثلى في مواجهتي المقبلة في نصف النهائي».

من جانب آخر، واصلت المصنفة الرابعة عالمياً كفيتوفا، السير بخطى ثابتة لتكرار إنجازها في نسخة 2013 والفوز بلقب البطولة، حيث فازت أمس على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا، بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و6-0». وبانتصارها هذا ضربت كفيتوفا موعداً في أولى مواجهتَي نصف النهائي مع مفاجأة البطولة، لاعبة الصين تايبيه سو.