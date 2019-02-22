كلباء يبحث عن خامس انتصار على الظفرة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يعوّل اتحاد كلباء على تحقيق الفوز الأهم له في الموسم الحالي بدوري الخليج العربي، عندما يستضيف الظفرة، الساعة 5:30 مساء اليوم، ضمن الجولة 16. ويسعى كلباء لمعادلة الظفرة في عدد الانتصارات بينهما، وتحقيق الفوز الخامس أمامه، والاقتراب كذلك بشكل أكبر من ضمان البقاء، حيث يأمل رفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما يسعى الظفرة كذلك إلى الوصول للنقطة الـ20.

لكن «النمور» يخشى الظفرة المنتشي من فوز كبير على حامل اللقب العين في الجولة الماضية، بينما في المقابل تعادل كلباء مع فريق الإمارات في الجولة الماضية 1-1.

ويفتقد كلباء هدافه الأول، البرازيلي راموس، الذي تعرض للطرد في مباراة الإمارات، إلا أن مدرب كلباء، فيفياني، أكد أنه يملك الحلول لسد الشاغر رغم أهمية لاعب بمكانة راموس، معرباً عن أمله تحقيق أول فوز في مرحلة الإياب.

في الجهة المقابلة، يسعى مدرب الظفرة، رازوفيتش، إلى البناء على الفوز أمام العين، والحفاظ على نسق الانتصارات، خصوصاً أمام أحد المنافسين المباشرين على البقاء.

ويعوّل الظفرة على نجميه البرازيليين رومولو دي سوزا والبرازيلي رودريغوس، للظهور بأفضل مستوياتهما، خصوصاً بعد تألقهما اللافت في مباراة العين. وفي تسع مباريات، فاز كلباء في أربع وخسر في خمس، والفوز اليوم سيجعله يعادل نتائجه أمام الظفرة. وكان كلباء قد فاز على الظفرة في الذهاب بهدفين نظيفين.

سهيل المنصوري: مواجهة صعبة

وصف لاعب فريق الظفرة، سهيل المنصوري، مواجهتهم، اليوم، أمام فريق اتحاد كلباء بالصعبة، مستدلاً في ذلك بالتطور الذي طرأ على منافسهم من مباراة لأخرى، ونجاحه في حصد 19 نقطة حتى الآن من مبارياته السابقة داخل ملعبه وخارجه.

وقال في المؤتمر الصحافي: «بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة، علينا أن نكون في كامل الجاهزية، بالنسبة للنتيجة التي حققناها في الجولة الماضية على حساب فريق العين حامل اللقب، فقد أصبحت من الماضي، نركز حالياً على تقديم مستوى جيد نؤكد به تطورنا».