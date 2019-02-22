النصر إلى نصف نهائي دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

بلغ فريق النصر نصف نهائي دوري كرة السلة لمرحلة الرجال، بعد أن كرر فوزه على مضيفه الجزيرة بفارق ثماني نقاط «82-74»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في افتتاح إياب الدور ربع النهائي، مع العلم أن الفريق الأزرق سبق له، الأحد الماضي، الفوز بلقاء الذهاب «92-82».

وبات النصر أول الفرق الثمانية الذي ينجح في حجز مقعده بنصف النهائي، خصوصاً أن هوية الفرق الثلاثة المكملة للمربع الذهبي ستحدد بناءً على نتيجة مباريات أمس في إياب ربع النهائي، وتجمع شباب الأهلي والظفرة، والوصل أمام البطائح، والشارقة مع بني ياس.

وفي التفاصيل، فرط الجزيرة في فرصة إنهاء الفترة الأولى لمصلحتهم «29-22»، وذلك بعد أن نجح النصر في استعادة زمام المبادرة وحسم نتيجة المباراة لمصلحته بنيل لاعبيه الأفضلية في الفترتين الثانية والثالثة ومن ثم الرابع بواقع «20-16 و17-14 و23-15»، عبر تألق كل من المحترف الأميركي سام يونغ، وصانع ألعاب الفريق صالح سلطان، بتسجيل كل منهما 20 و10 نقاط على التوالي.