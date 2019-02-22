57 قارباً تتنافس على ألقاب «الشراعية» في دبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، سباق الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

ويأخذ السباق، اليوم، أهمية خاصة لدى النواخذة والبحارة المشاركين، كونه يمثل محطة الختام في بطولة دبي، ما يعني حسم المنافسة على ألقاب الجولة، وأيضاً الترتيب العام للبطولة التي تقام هذا الموسم بحلة جديدة تتنافس فيها فئتان، الأولى «الناشئين» من ثماني إلى 16 سنة (مواليد 2002 حداً أقصى)، والثانية «الشباب» من ثماني إلى 21 سنة (مواليد 1997 حداً أقصى).

ودعت اللجنة المنظمة للسباق كل النواخذة والملاك والبحارة في القوارب، إلى المشاركة، ووصل العدد إلى 57 قارباً ستتنافس على ألقاب الفئتين، ودعتهم إلى ضرورة الوصول مبكراً لنقطة التجمع من أجل التدقيق على المشاركين قبل بداية السباق، وذلك في المنطقة الواقعة قبالة هلال نخلة جميرا الشرقي، ومن ثم التحرك إلى نقطة البداية.