«الفيكتوري» يتأهب لمنافسات الدراجات المائية في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يتأهب «الفيكتوري تيم» للمشاركة في الجولة الخامسة من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية لعام 2019 في بحيرة الخان بالشارقة.

ويقود فريق الفيكتوري تيم في فئة المحترفين «واقف جي بي 1»، بطل العالم النمساوي كيفين رايتير، أحد أفضل المرشحين للفوز باللقب مع انطلاق الجولة الخامسة من البطولة.

ويتصدر متسابق الفيكتوري تيم البطل النمساوي، كيفين رايتير، الترتيب العام في البطولة لفئة المحترفين «واقف جي بي 1» برصيد 189 نقطة، يليه في المركز الثاني المتسابق الفرنسي، ستيفن داوليتش، برصيد 159 نقطة، بينما يقتسم المركز الثالث البريطاني كريستوفر ويلكنسون بـ152 نقطة، والفرنسي رافاييل مورين بالرصيد نفسه.