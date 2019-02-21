المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حكم

عيّن الاتحاد الآسيوي الحكم الأسترالي بيتر غرين، لإدارة مباراة الوصل أمام النصر السعودي، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في الرابع من مارس المقبل على استاد زعبيل.

تنبيه

تلقى مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي، تنبيهاً شفهياً من إدارة النادي، يفيد باحتمال الاستغناء عنه في حال عدم تمكنه من تحقيق الفوز في المباراة المقبلة للفريق، خصوصاً أنه في وضعية صعبة بالدوري.

مستوى

استغرب جمهور أحد أندية دوري الهواة، اعتماد مدرب الفريق على لاعبين كبار في السن في التشكيلة الأساسية، وبمعدل أعمار يفوق 30 سنة، دون أن يستفيد من اللاعبين الشباب، قائلين إن ذلك أثر سلباً في مستوى الفريق.