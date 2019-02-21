5 ملفات عيناوية مستعجلة على طاولة غاريدو

المصدر: معاذ كمبال - العين

تتجه الأنظار في الفترة الحالية والمقبلة على مدرب فريق العين الجديد، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، لصعوبة الملفات التي تنتظره، وتتطلب منه العمل باجتهاد في فترة وجيزة حتى يستطيع إظهار بعض من مؤشرات النجاح من أجل احتلال مكانه لدى الجماهير بدلاً من المدرب الكرواتي زوران ماميتش، الذي لاتزال الجماهير تتغنى باسمه بسبب نجاحه مع الفريق وقيادته لحصول «الزعيم» على وصافة كأس العالم للأندية بجانب تحقيق ثنائية الدوري والكأس في موسم واحد.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز الملفات التي تنتظر المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو مع فريق العين:

استعادة روح الزعيم

تنتظر جماهير فريق العين من المدرب الإسباني غاريدو إعادة الفريق لسكة الانتصارات وتحقيق الفوز مقروناً بالأداء، ما يعني بالتحديد استعادة روح «الزعيم» التي تجسدت خلال الفترة الماضية، خصوصاً في كأس العالم للأندية قبل أن يضل الفريق الطريق بالخروج من كأس الخليج العربي، بجانب الخسارة من الظفرة في دوري الخليج العربي التي وسعت الفارق بينه وبين الشارقة المتصدر لخمس نقاط.

الاستمرار في المنافسة

لا بديل أمام المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو (49 عاماً) سوى إبقاء فريق العين في دائرة المنافسة على لقب دوري الخليج العربي الذي يتصدر فريق الشارقة بفارق خمس نقاط، إذ إن الاحتفاظ بلقب الدوري هو الأمر الوحيد الذي ينقذ موسم «الزعيم»، بعد خروجه من جميع المنافسات المحلية بشكل مبكر، وسيشكل التفريط في اللقب بداية غير مقنعة للمدرب الإسباني.

التحضير لدوري الأبطال

لا يملك الإسباني غاريدو الكثير من الوقت من أجل تجهيز «الزعيم» لانطلاقة المشوار في دوري أبطال آسيا في مواجهة الهلال السعودي يوم الخامس من مارس المقبل، أي بعد أسبوعين فقط من الآن، وسيكون المدرب مطالباً بمضاعفة الجهود خلال هذه الفترة الوجيزة من أجل وضع التعديل في التشكيلة، ووضع اللمسات الفنية التي تساعد الفريق على الظهور القوي في المنافسة القارية.

تحديد مصير اللاعبين

سيكون خوان كارلوس غاريدو مطالباً بجانب عمله الفني في السعي لاختيار العناصر التي يرغب في أن يجدد النادي التعاقد معها حتى لا تغادر بالمجان، إذ ينتهي عقد ما يقارب 10 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، يتقدمهم الحارس الدولي خالد عيسى والمحترف السويدي ماركوس بيرغ والجناح البرازيلي كايو لوكاس ولاعب المحور عامر عبدالرحمن.

بناء الثقة مع اللاعبين

لايزال بعض لاعبي العين يعيشون في حالة ارتباط وثيق مع مدربهم السابق، الكرواتي زوران ماميتش، الذي انتقل بصورة مفاجئة للهلال السعودي، والذي أمضى معهم عامين، وذلك من خلال تدويناتهم المستمرة عنه في مواقع التواصل، ما سيفرض على المدرب الجديد غاريدو مهمة إضافية تتمثل في بناء الثقة مع اللاعبين لاستخراج أفضل ما لديهم.