اتحاد بناء الأجسام يختار 48 لاعباً استعداداً لبطولة العالم

المصدر: محمد فاضل - دبي

اختارت لجنة المنتخبات باتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية 48 لاعباً ضمن القائمة الموسعة لتمثيل المنتخب الوطني في البطولات المقبلة، ويأتي في واجهتها بطولة العالم التي ستقام في الفجيرة نوفمبر المقبل، وسيتم اختيار 22 لاعباً منهم للمشاركة في بطولة العالم، بينما سيشارك اللاعبون الآخرون في مختلف البطولات الدولية الأخرى، وكشف رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد بناء الأجسام أحمد جوهر عن تدشين المرحلة الأولى من استعدادات المنتخبات الوطنية للموسم الرياضي الحالي، وتضمنت المرحلة الأولى وضع الخطة الفنية واختيار افضل اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب وتقسيمهم على البطولات التي سيشاركون فيها، تمهيداً لاختيار الأفضل بعد كل مشاركة.