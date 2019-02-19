داميان: الجزيرة لا يخضع لضغوط الفوز بالدوري

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة الهولندي، داميان هيرتوج إن فريقه لا يخضع لأية ضغوط بشأن الفوز ببطولة دوري الخليج العربي هذا الموسم، وإنما الهدف الواضح داخل الفريق هو تقديم الكرة الجميلة، وتطوير أداء اللاعبين إلى الأفضل.

وقال داميان، في المؤتمر الصحافي قبل مباراة فريقه مع بني ياس، غداً الخميس، في الجولة 16 لدوري الخليج العربي: "نحن نلعب على الفوز دائماً في كل مباراة بغض النظر عن المنافسة على البطولة، ونسعى لتطوير أنفسنا، وكذلك بناء فريق قوي.

وعن فريق بني ياس، قال: "المنافس فريق متميز ويقدم كرة رائعة منذ بداية الموسم، والمباراة محطة صعبة، وأتوقعها قوية ومثيرة طوال فتراتها".

وعن الغيابات في صفوف الفريق، قال: "يستمر غياب محمد جمال المصاب منذ فترة، وكذلك سالم عبد الله، وأحمد ربيع في الوقت الذي تمثل فيه عودة الثنائي مبخوت وسياني، بعد انتهاء إيقافهما، إضافة قوية للفريق".