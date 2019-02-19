ثيام : توقعتُ عجمان «رابع الدوري».. لكن المنافسة صعبة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب عجمان، السنغالي مامي ثيام، أنه عندما انضم إلى «البرتقالي» في بداية هذا الموسم، وضع في حساباته أن الفريق سيحتل المركز الرابع في لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، لكنه مع مرور الوقت اكتشف صعوبة المهمة قياساً بقوة الأندية، إذ يحتل الفريق حالياً المركز السابع.

وقال ثيام لـ«الإمارات اليوم» إنه توقع أن ينافس عجمان على احتلال المركز الرابع في الدوري، موضحاً: «هذا هو أول موسم لي في الإمارات، وبصراحة كنت أتمنى أن ينافس عجمان على المراكز المتقدمة، وحتى الآن الفريق يقدم عروضاً قوية، ويحقق نتائج جيدة، ولكن أرى أن توقعاتي قبل بداية الموسم باحتلال البرتقالي المركز الرابع باتت صعبة، بسبب قوة مباريات دوري الخليج العربي».

وأبدى اللاعب السنغالي سعادته بتجربته مع عجمان، وتالياً نص الحوار:

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