سلة الشارقة تقسو على بني ياس في ربع نهائي الدوري

المصدر: جوني جبور - دبي

قسا الفريق الأول لكرة السلة في نادي الشارقة على ضيفه بني ياس في افتتاح الدور ربع النهائي من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، وفاز عليه بفارق 48 نقطة وبنتيجة «115-67» في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، وسجلت الجولة أايضاً فوز النصر على ضيفه الجزيرة 92-82.

وبات الشارقة والنصر على بعد خطوة واحدة من بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة شريطة الفوز بلقاءي إياب ربع النهائي على صالتي بني ياس والجزيرة غداً، فيما بات السماوي وفخر أبوظبي مطالبين برد الدين والفوز، في حال أرادا إحياء آمالهما بالتأهل وفرض مواجهة ثالثة وفاصلة حدد لها الخميس المقبل وفق نظام البطولة.