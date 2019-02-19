طبيب: لم أتوقع فوز مصفوت على خورفكان

المصدر: محمد فاضل - عجمان

أعرب مدرب الفريق الأول لنادي مصفوت، بدر طبيب الشحي، عن سعادته بفوز فريقه على خورفكان 3-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى، كون الفوز هو الأول له منذ تسلمه تدريب الفريق، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع تحقيق الفوز على خورفكان، لما يتمتع به المنافس من إمكانات فنية وبدنية عالية، إلا أنه توقع تحقيق نتيجة إيجابية، بفضل روح الإصرار التي يتمتع بها فريقه. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تسلمت مهمة الفريق قبل فترة وجيزة، وتعرض الفريق لنتائج سلبية خلال المرحلة الماضية، ونتطلع إلى أن تكون هناك انتصارات أخرى خلال المباريات المقبلة لتعزيز بناء الفريق، ومن المؤكد أن هذا الفوز سيجعل الفرق الأخرى تحسب لنا حساباً، وهو الأمر الذي يسعدنا كثيراً».