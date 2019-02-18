تايلاند تتصدر «عالمية الإعاقة الحركية» بـ 95 ميدالية.. والإمارات وصيفاً بـ 71

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تربّعت تايلاند على صدارة دورة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر، التي استضافتها الشارقة خلال الفترة من 11 حتى 16 الجاري، بعد أن حصد أبطالها حمولة ثقيلة من الميداليات الملونة بواقع 32 ذهبية، و41 فضية، و22 برونزية، فيما حل لاعبو الإمارات في المركز الثاني ضمن جدول الترتيب، محققين 71 ملونة: 22 ذهبية، و25 فضية، و24 برونزية. وحجزت الهند موقعها في المركز الثالث لترتيب المنافسات التي احتضنها كل من نادي الثقة للمعاقين، والجامعة الأميركية بالشارقة، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، بعد أن أحرزت 61 ميدالية ملونة: 21 ذهبية، و19 فضية، و21 برونزية، فيما حلّت الجزائر في المركز الرابع بعد أن خطف لاعبوها 23 ميدالية: 14 ذهبية، وسبع فضيات، وبرونزيتان، لتتفوق على المنتخب الروسي الذي حقق لبلاده 37 ميدالية: 12 ذهبية، وأربع فضيات، و21 برونزية، والصين التي حققت 32 ميدالية بواقع 10 ذهبيات، و10 فضية، و12 برونزية، لتكتفي إستونيا بالمركز السابع برصيد 13 ميدالية: 10 ذهبيات، وثلاث برونزيات.