العروبة والحمرية وحتا ترفض هدية مصفوت

المصدر: محمد فاضل - عجمان

لم تستفد أندية العروبة والحمرية وحتا المتنافسة مع خورفكان على خطف بطاقتي الصعود للعب في الموسم المقبل بدوري الخليج العربي، بعد المفاجأة التي فجرها مصفوت، صاحب المركز الأخير، بالفوز على خورفكان بملعبه وأمام جمهوره (3-1)، إذ نزف كل منها نقطتين بعد تعادل الحمرية مع العروبة من دون أهداف وبالنتيجة ذاتها تعادل حتا مع مضيفه مسافي، في الوقت الذي كان فوز أي منهما على الاخر سيمنحه فارقاً جيداً في الصدارة.

وكان فريقا دبا الحصن والذيد أكبر المستفيدين من فترة التوقف الآسيوي، بعد أن حققا الفوز بمباراتين متتاليتين في آخر جولتين، بعد أن فاز دبا الحصن على العربي (3-1)، والذيد على التعاون (1-صفر).

وشهدت الجولة الثامنة انخفاضاً في عدد الأهداف المسجلة، والذي بلغ تسعة أهداف فقط مقابل 17 هدفاً في كل من الجولتين الثانية والرابعة، ما يعكس تأثر المهاجمين بفترة التوقف الآسيوي، ونجح لاعب دبا الحصن عبدالله سليمان الصرومي من تسجيل الهدف رقم 100 في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى وذلك بمرمى العربي، بينما يبلغ إجمالي الأهداف المسجلة حتى الآن 101 هدف.

وبختام منافسات الجولة الثامنة انفرد العروبة بصدارة ترتيب فرق البطولة برصيد (17) نقطة، يليه خورفكان (16) نقطة، الحمرية وحتا ولكل منهما (15) نقطة، ثم مسافي ودبا الحصن (12)، والذيد (10)، والعربي (6)، وأخيراً التعاون ومصفوت، ولكل منهما (4) نقاط.