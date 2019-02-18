المصدر: دبي

خيسوس

أكد المدرب البرتغالي، خورخي خيسوس، أنه يقضي إجازة في دبي بدعوة من صديق له في الدولة، مشيراً إلى أنه سيعود إلى البرتغال، وأنه لم يدخل في مفاوضات مع أي نادٍ في دوري الخليج العربي.

كسر

علمت «الإمارات اليوم» أن المستوى السيئ الذي ظهر به مهاجم النصر، الإسباني نيغريدو، في مباراة الشارقة، كان بسبب الكسر الذي تعرّض له اللاعب في مباراة شباب الأهلي في إصبع اليد، لكنه أصر على المشاركة وتكملة المباراة.

بندر

انتظم لاعب العين بندر الأحبابي في التدريبات استعداداً للمشاركة في مواجهة النصر في الجولة الـ16 لدوري الخليج العربي، بعد غيابه عن الجولة الماضية أمام الظفرة بسبب الإيقاف، عقب تلقيه بطاقة حمراء في «الكلاسيكو» أمام الوحدة.