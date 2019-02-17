الدوري العالمي للكاراتيه يختتم اليوم في دبي

المصدر: جوني جبور - دبي

يسدل الستار، في الرابعة والنصف من عصر اليوم، على النسخة الرابعة من جولة دبي في الدوري العالمي «البريميرليغ» للكاراتيه، التي استضافتها صالة نادي الوصل، منذ الخميس الماضي، بمشاركة 737 لاعباً ولاعبة يمثلون 86 دولة، نافسوا على ألقاب منافستي الكاتا والكوميتيه للفردي والجماعي.

وشهدت البطولة، أمس، مواصلة لاعبي إسبانيا واليابان زعامتهما لجولات الدوري العالمي على صعيد منافسات فردي الكاتا، ببلوغ ممثلي منتخبات كلا البلدين للرجال والسيدات للمباريات النهائية، وذلك عقب نجاح بطلة العالم الإسبانية، ساندرا سانشيز، في ضرب موعد على الميدالية الذهبية أمام المصنفة الثانية على العالم اليابانية، كيو شيميزو، قبل أن يتكرر الأمر ذاته على صعيد فردي الرجال، حين نجح المصنف الأولى عالمياً الياباني، ريو كيونا، في بلوغ المباراة النهائية التي سيواجه خلالها المصنف الثالث عالمياً الإسباني داميان كوانترو.

وفي أفضل النتائج العربية، تدخل اللاعبة المصرية، ريم سلامة، في مهمة المنافسة على برونزية وزن تحت 50 كيلوغراماً للسيدات، حين تواجه اليوم الألمانية سارة هيريش.

كما شهدت أروقة البطولة حرص اللجنة المنظمة العليا لجولة دبي، برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، الاحتفاء بوفود البطولة في حفل أقيم بصالة كبار الزوار، بهدف التعريف بشعار النسخة الحالية الذي حمل مسمى «التسامح»، قبل أن يقوم الرزوقي بتقليد رؤساء اتحادات الدول المشاركة ومسؤولي الاتحاد الدولي ميدالية عام التسامح.