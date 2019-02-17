شباب الأهلي ينتزع لقب بطل الشتاء لدوري اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

حسم فريق شباب الأهلي لقب بطل «الشتاء» للموسم الحالي في دوري أقوياء كرة اليد لمرحلة الرجال، عقب فوزه، أول من أمس، على ضيفه بني ياس بفارق 14 هدفاً وبنتيجة 35-21 في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الختامية من مرحلة ذهاب البطولة، التي سجلت أيضاً تحقيق العين على أرضه انتصاراً مستحقاً على جاره الجزيرة 30-27.

وابتعد شباب الأهلي في صدارة الترتيب العام، بالعلامة الكاملة، وبرصيد ثمانية انتصارات و24 نقطة، بفارق كبير عن أكبر ملاحقيه الشارقة صاحب 19 نقطة، الذي خاض، أمس، مباراة أمام الوصل المشترك برصيد 18 نقطة مع جاره النصر المرتاح في هذه الجولة، وتسببت خسارة بني ياس في بقاء رصيده عند النقطة التاسعة والدخول في شراكة مؤقتة مع فريقي الوحدة والظفرة اللذين التقيا، أمس، في ختام الجولة، ونجح العين في الارتقاء إلى المركز الخامس برصيد 16 نقطة، وفض شراكته مع الجزيرة الذي تجمد رصيده عند النقطة 14.