المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مساعدة

طلب لاعب شباب الأهلي، سالمين خميس، المساعدة للخروج من الملعب، بسبب إصابته واستخدامه عكازين، في مباراة شباب الأهلي وعجمان بالدوري، وعندما ساعده أحد الإعلاميين، تدخل مسؤول لجنة دوري المحترفين بأسلوب غير لائق، قائلاً: «مب شغلكم».

اكتشاف

داعب لاعب عجمان، البرازيلي فاندر فييرا، زميله في «البرتقالي»، عبدالله مال الله، عقب مباراة الفريق أمام شباب الأهلي، وقال له إن عجمان اكتشف حارس مرمى جديداً، بعدما تولى مال الله حراسة مرمى الفريق، بدلاً من علي الحوسني الذي خرج مصاباً.

شاهين

فاز مدافع الشارقة، شاهين عبدالرحمن، بلقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النصر، بالجولة 15 من الدوري، بعدما حصد أعلى نسبة من الأصوات، خلال استفتاء لموقع جمهور الشارقة، في أعقاب المستوى الفني المتطور، الذي ظهر به خلال المباراة.