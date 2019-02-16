العروبة يتعادل مع الحمرية ويحافظ على صدارة دوري الاولى

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعادل فريقا الحمرية والعروبة بدون اهداف في المباراة التي اقيمت مساء يوم امس ضمن منافسات الأسبوع الثامن لدوري الدرجة الاولى والتي اقيمت بملعب الحمرية،

وبهذه النتيجة حافظ العروبة على صدارته ترتيب الفرق برصيد 17نقطة، يليه خورفكان 16 نقطة، ثم الحمرية 15 نقطة، يليهم حتا 14 نقطة، لكنه لعب مباراة اقل، وارتقى المستوى الفني للمباراة بشكل ملموس وشهدت محاولات هجومية من قبل الطرفين لم يتم التسجيل منها لبراعة حارسي المرمى وخصوصا حارس الحمرية محمد سعيد جمعة والذي كان موفقا بالتصدي لكرات صعبة.

صور اسامة ابو غانم