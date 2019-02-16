مصفوت يصعق خورفكان في أكبر مفاجآت «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فجّر فريق مصفوت مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على خورفكان 3-1، أمس، في استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان ضمن منافسات الأسبوع الثامن لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويعتبر فوز مصفوت، صاحب المركز الأخير في دوري «الهواة»، الأول له في المسابقة ليرفع رصيده إلى أربع نقاط بقيادة المدرب المواطن بدر طبيب الشحي.

وفي مباراة ثانية، فاز الذيد على ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، إذ سجل لمصفوت محترفه العاجي أكبا ستيفي في الدقيقة الثالثة، وأضاف له لاعبه عبدالله لافتيه هدفين في الدقيقتين (52 و63)، بينما سجل لمصلحة خورفكان لاعبه محمد مال الله في الدقيقة (15).

من جهة أخرى، تُقام عند الساعة الساعة 17:20 من مساء اليوم مباراتان مهمتان، ضمن الجولة نفسها، فيلتقي دبا الحصن مع العربي ومسافي مع حتا.