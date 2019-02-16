«زلزال» بطلاً لسباق ياس للمحامل الشراعية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

توّج المحمل الشراعي «زلزال» لعيسى سلطان المرزوقي بطلاً لسباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أول من أمس. وحصل البطل على جائزة مالية قدرها 30 ألف درهم، بينما حل ثانياً «السرب» للحر راشد المهيري، وحصل على 28 ألف درهم، فيما كان المركز الثالث من نصيب «لاهوب» لعبدالله علي الحمادي وحصل على 25 ألف درهم. وخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 500 ألف درهم جوائز مالية تم توزيعها على 50 محملاً في فئتي الشباب والناشئين، وتوّج بلقبها «السرب» للحر راشد المهيري، وحل ثانياً «نزاع» ليوسف أحمد الحمادي وفي المركز الثالث «الذيب» لزايد عبدالله الحوسني. وتوّج الفائزين في الفئتين ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وسعيد المهيري مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي.