لاعب عجمان حسين عبدالرحمن يقترب من العودة إلى الملاعب

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

قطع لاعب خط وسط نادي عجمان، حسين عبدالرحمن، ما يقرب من 90% في طريق عودته للمباريات، بعد إصابة قوية تعرض لها على مستوى القدم، في نوفمبر الماضي، غاب على إثرها لثلاثة أشهر، حيث تكررت هذه الإصابة من الموسم الماضي. وقد وضع الجهاز الفني لفريق عجمان، بقيادة المصري أيمن الرمادي، برنامجاً خاصاً للاعب لتجهيزه فنياً وبدنياً، تمهيداً لعودته للتشكيلة البرتقالية في دوري الخليج العربي، إذ يتوقع أن يظهر في الملاعب بعد جولتين أو ثلاث جولات قادمة على أقصى تقدير.

وأكد المدرب أيمن الرمادي، أن: عودة اللاعب حسين عبدالرحمن، ستمثل قوة كبيرة للفريق، خصوصاً أنه كان من العناصر المهمة التي اعتمدنا عليها قبل الإصابة التي تعرض في قدمه. وقال الرمادي في تصريحات صحافية سابقة إن: البرنامج التدريبي الذي يخضع له اللاعب يسير بصورة جيدة، ولكننا في الوقت نفسه لن نستعجل عودته للملاعب قبل أن يكون جاهزاً 100%.

حسين عبدالرحمن

تعرض لإصابة قوية

في القدم

نوفمبر الماضي.