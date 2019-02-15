ميرة الأنصاري بطلة سباق التسعيرة للقدرة في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق - دبي

فازت الفارسة ميرة جاسم الأنصاري بلقب سباق التسعيرة للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 130 فارساً وفارسة.

وحسمت الأنصاري اللقب على صهوة الجواد «مصطفى»، المملوك لإسطبل العزم، مسجلة زمناً قدره 4:26:52 ساعات، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى محمد المرزوقي على صهوة الجواد «ريال جاز»، المملوك لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 4:27:34 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس فهد علي حسن على صهوة الجواد «بازينغا»، المملوك لإسطبل الفهيدي، مسجلاً زمناً قدره 4:28:14 ساعات.