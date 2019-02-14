المصدر: دبي-الامارات اليوم.

«مدواخ»

استغرب مراقبون قيام بعض المشجعين بتدخين «المدواخ» داخل مدرجات الدرجة الأولى، خلال مباراة الوصل وبني ياس في دوري الخليج العربي، مشيرين إلى أن التدخين ممنوع داخل الملاعب الرياضية، وهو ما ينطبق على «المدواخ».

لاعب

نعى نادي الشارقة على صفحته عبر «توتير» لاعب فريق الناشئين لكرة اليد عيسى علي المعولي، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

لجنة

كشف مسؤول في لجنة مهمة باتحاد لعبة جماعية أن سبب تراجع عمل اللجنة، هو عدم رغبة مسؤولي الاتحاد في توفير الدعم المالي اللازم لها حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، وأن كل الطلبات التي كانت تقدم للاتحاد يتم رفضها دون مبرر مقنع.