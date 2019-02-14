اتحاد السباحة يختتم دورة حكام المياه المفتوحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اختتمت دورة الدراسات الدولية لحكام سباحة المياه المفتوحة التي نظمها اتحاد السباحة، على مدار ثلاثة أيام، بمركز إعداد القادة في دبي، بحضور المدير المالي عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة خليفة الكعبي.

ويأتي تنظيم الدورة ضمن برنامج الدورات المعتمد في الاتحاد بالتعاون مع مركز إعداد القادة. وقد حاضر في الدورة المحاضر الدولي، المصري أسامة الشاذلي.

وأشاد خليفة الكعبي بحرص حكام السباحة على حضور الدورة لصقلهم واطلاعهم على كل ما هو جديد بقانون السباحة، لتطوير أدائهم المتميز بوصفهم العمود الفقري لاتحاد السباحة، ونجاحهم من نجاح الاتحاد بالمشاركة بجميع المحافل الوطنية والدولية بالمظهر الذي يليق بالدولة. وقال في تصريحات صحافية: «أتمنى للجميع التوفيق في استكمال دراساتهم، والسعي دائماً إلى التعلم والاطلاع على آخر المستجدات»، كما توجه بالشكر إلى الجامعة الأميركية بالشارقة التي شهدت اليوم الأخير للدورة، وبالتعاون المثمر مع نادي الثقة للمعاقين على هامش بطولة الألعاب العالمية للإعاقة والبتر في الفترة من 13-16 فبراير 2019.