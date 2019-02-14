بطولة أبوظبي المفتوحة للكايت سيرف تنطلق اليوم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تنطلق، اليوم، منافسات النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي المفتوحة للكايت سيرف التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالتعاون مع لجنة الكايت سيرف، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان.

وتتواصل البطولة حتى مساء بعد غد، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة من 10 دول، ويعد المنتخب البولندي، وكذلك الإيطالي، أبرز المشاركين في البطولة.

وكانت النسخ الثلاث الماضية قد حققت نجاحاً كبيراً من خلال مشاركة دولية قوية، وتوّج الفرنسي بارلير نيكولا بطلاً للنسخة الماضية وتفوق على 40 منافساً، منهم خمسة من بين أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم.

ويقام اليوم أيضاً سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً بكورنيش العاصمة بالتزامن مع بطولة الكايت سيرف.

من جهته، أكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف، في تصريحات صحافية، أن البطولة ستشهد إثارة بالغة، لاسيما أن الجميع يسعى لحصد اللقب، وشدد على أن الجميع جاهز لانطلاقة المنافسات التي تتضمن أربع فئات، منها اثنتان للرجال والسيدات البالغين، ومثلهما للصغار.