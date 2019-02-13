بن قويض: دبا الفجيرة يتطلع لتحقيق " الايجابية" بمواجهة الوحدة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اكد مدرب دبا الفجيرة السوري محمد بن قويض بانه وجه لاعبيه على ضرورة مراقبة محترفي الوحدة الارجنتيني تيغالي والبرازيلي رونالدو والمغربي مراد باتنة والدولي اسماعيل مطر بحيث لايتيحون لهم فرصة اخطار المرمى من اجل تحقيق نتيجة ايجابية في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الخليج العربي، والتي ستقام في استاد ال نهيان بنادي الوحدة في العاصمة ابوظبي، واكد بن قويض في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم بأنه يريد ان يحقق اي نتيجة ايجابية تساعده بالخروج من الموقف الصعب الذي يمر به الفريق، موضحا: ستكون مواجهة الوحدة ثان مباراة لنا في اياب دوري الخليج العربي ونحن ندرك ان كل مباراة بمثابة بطولة، ويجب ان نخرج منها بالنقاط حتى لو كان على حساب الاداء، مؤكدا ان اسلوب فريق الوحدة معروف لديه واسلوب فريقه معروف للوحدة كذلك، والمباراة ستكون صعبة بعد ان ابتعد الوحدةعن المنافسة على البطولة، لذلك سيخوض المباراة بحافز ارضاء جمهوره، ومنوها الى انه فريق لديه حلول هجومية كبيرة، وتابع: لن ننظر الى نتيجة مباراتنا التي فزنا بها على الوحدة في بطولة كأس رئيس الدولة بستة اهداف مقابل لاشيء، لكونها كانت في بطولة مختلفة وظروف اخرى، خصوصا و ان اُسلوب مدرب الوحدة الهولندي تين كات معروف باللعب على إنهاء المباراة من الشوط الاول لذلك سنلعب من اجل عدم السماح بذلك.