إيقاف لاعب كرة اليد في نادي العين إبراهيم غريب 13 مباراة

المصدر: جوني جبور-دبي

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، إيقاف لاعب نادي العين لفئة الرجال إبراهيم محمد علي غريب لمدة 13 مباراة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 12 ألف درهم، بعد أن أقدم اللاعب في الأول من فبراير الجاري وخلال مباراة فريقه مع النصر في بطولة الدوري العام، بالسب والاعتداء بالضرب على حكم المباراة.

وجاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد لشهر فبراير 2019، الذي عقد في مقر الاتحاد في دبي، حيث تضمن جدول إعمال الاجتماع عدد من النقاط التي ركزت حول التحضيرات للجمعية العمومية القادمة، واستعراض ملفات اللجان الفنية، بجانب الموافقة على توصيات لجنة المسابقات المتعلقة بالعقوبة التي أبرمت بحق لاعب العين إبراهيم غريب، بعد أن تم الرجوع في العقوبة إلى المادة 9 من الباب الثامن لأسس العامة للعقوبات والجزاءات لاتحاد اللعبة.