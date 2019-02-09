صحوة شباب الأهلي في اختبار صعب أمام النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تشكل مباراة ربع نهائي كأس رئيس الدولة، اليوم، بين شباب الأهلي والنصر، على استاد زعبيل بنادي الوصل الساعة الثامنة مساء، اختباراً صعباً للفريقين، وامتحاناً مهماً لصحوة شباب الأهلي الأخيرة، التي نقلته إلى المركز الثالث مناصفة مع الجزيرة، في ترتيب دوري الخليج العربي.

ويرغب الفريقان في الحفاظ على فرصة الذهاب بعيداً في المسابقة وتحقيق لقب كبير، بعد أن باتت المنافسة صعبة جداً على النصر في الدوري، إذ خرج عملياً من السباق، بينما طريق شباب الأهلي صعب للغاية، رغم أن فرصته لاتزال قائمة، ولايزال حاضراً في المنافسة على كل البطولات المحلية.

وينصب تركيز النصر أكثر على بطولتي الكأس، حيث سيلتقي مجدداً مع شباب الأهلي بعد شهر من الآن، وبالتحديد يوم 8 مارس المقبل، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، ما يجعل مواجهات الفريقين هذا الموسم مختلفة، خصوصاً بعدما كانت القمة الأولى، التي جمعتهما في بطولة الدوري، سبباً في إقالة الجهاز الفني السابق للعميد، بقيادة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش.

وأكد مدرب النصر، الإسباني بينات سان خوسيه، أن استعدادات العميد للمواجهة المهمة المرتقبة أمام شباب الأهلي، جاءت جيدة وسط حالة من التركيز الشديد من الجميع والشعور بالمسؤولية، مؤكداً ثقته بقدرة اللاعبين على التحلي بالروح القتالية في الملعب، لتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي، والمضي قدماً نحو تحقيق اللقب والفوز بأغلى الكؤوس.

وقال: «النصر فريق كبير، ويستحق أن نبذل أقصى ما لدينا لإسعاد جماهيرنا، وأعلم تماماً أهمية هذه المباراة بالنسبة للنادي وللجماهير بصفة خاصة، وأتمنى أن يكون الفوز حليفنا في النهاية، لأن فريقنا يستحق التأهل، واجهنا عدم توفيق في المباراة السابقة، وأتمنى أن نظهر بالصورة المطلوبة في المباراة المقبلة، التي لا تحتمل أخطاء، وأثق بقدرة لاعبينا على تجاوز كل الضغوط والشعور بالمسؤولية و القتال في أرض الملعب، لتحقيق الفوز».

وليد عباس: مباراة مصيرية

اعتبر لاعب شباب الأهلي، وليد عباس، أن مواجهة النصر «مصيرية»، لافتاً إلى أن هذه المباريات لا يوجد بها مجال للتعويض، وأن اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في إسعاد الجمهور. وقال عباس، في مؤتمر صحافي، إن النصر فريق قوي، ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين، مشدداً على ضرورة التركيز طوال المباراة، والقتال حتى يحقق شباب الأهلي الفوز، ويتأهل لنصف النهائي.

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النصر سيجدد اللقاء،

مع شباب

الأهلي في نصف

نهائي كأس الخليج

العربي، 8 مارس

المقبل.