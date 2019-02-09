الشارقة يخشى عناد «الصقور»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يأمل متصدر دوري الخليج العربي، فريق الشارقة، مواصلة المشوار في بطولة كأس رئيس الدولة، وتحقيق اللقب الغائب عنه منذ 16 عاماً، وذلك عندما يتقابل مع فريق الإمارات في ربع النهائي، على استاد الفجيرة الساعة 5:20 عصراً.

ويرغب الشارقة في مواصلة موسمه الرائع، والوصول إلى نقطة جديدة تقربه من اللقب، خصوصاً بعدما ودعت فرق العين والجزيرة والوحدة البطولة، وهي الفرق الثلاثة التي حققت اللقب الغالي في آخر ثلاث نسخ من البطولة.

واستعد الفريقان جيداً للمباراة، وأعلن المدربان سعادتهما بالوجود في هذه المرحلة القريبة من المباراة النهائية، ويخوض الملك المباراة دون غيابات وبروح معنوية مرتفعة، بعد الفوز على الظفرة في الجولة 14 من دوري الخليج العربي في الوقت القاتل، وابتعاده في الصدارة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، كما يخوض الصقور المباراة أيضاً بروح معنوية مرتفعة، عقب التعادل مع العين في ملعبه، إضافة إلى عودة هداف الفريق الفرنسي شيخ دياباتي، الذي غاب عن المباراة الماضية.

وأكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، في المؤتمر الصحافي: «الخصم أجرى تغييرات في صفوفه، خلال الانتقالات الشتوية، جميع المباريات القادمة صعبة، يجب علينا دخول المباراة بتنظيم وحذر وتركيز، نتوقع أن يلعب فريق الإمارات بتكتل دفاعي، جاهزون لأي سيناريو أمام الخصم، الشارقة يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، لكن فترة التوقف قد تؤثر في الحضور الجماهيري، اللاعبون دائماً ينتظرون الدعم الجماهيري في المباريات».

في المقابل، أشاد مدرب فريق الإمارات، جلال قادري، بفريق الشارقة والنتائج التي يقدمها هذا الموسم، لكنه في الوقت نفسه أكد جاهزية فريقه للمباراة، وضرورة استغلال الفرصة والروح المعنوية المرتفعة للصقور، بعد تقديم مباراة كبيرة أمام العين في بطولة الدوري، معلناً عودة هداف الفريق الفرنسي شيخ دياباتي، وتأثيره في الفريق ودعم الجانب الهجومي للصقور الذي ظهرت عليه آثار التغييرات التي حدثت على مستوى الأجانب، كما أشار المدرب التونسي لفريق الإمارات إلى استمرار غياب الحارس أحمد الشاجي، إضافة إلى إصابة نجمي الفريق وليد عمبر وسعد سرور وغيابهما عن المباراة. يذكر أن مباراة الذهاب في الدوري بين الشارقة وفريق الإمارات، انتهت بفوز «الملك» برباعية نظيفة.

للاطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

- الشارقة يسعى للاستمرار في المنافسة بالكأس،

لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 16 عاماً.