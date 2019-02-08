«نانت» الفرنسي يحجب قميص الأرجنتيني الراحل سالا

المصدر: المصدر: باريس - د ب أ

قرر نادي نانت الفرنسي اليوم حجب القميص رقم 9 الخاص بالمهاجم الأرجنتيني الراحل ايميليانو سالا.

وكان فريق كارديف سيتي، الذي ينافس بالدوري الانجليزي الممتاز، تعاقد مع سالا مهاجم فريق نانت الفرنسي يوم السبت الماضي مقابل 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار)، في صفقة قياسية للنادي الويلزي.

ولكن سالا تعرض لحادث مأساوي خلال رحلته من فرنسا إلى ويلز حيث اختفت الطائرة التي كانت تقله من على شاشات الرادار قبل أن يتم الإعلان عن تحطم الطائرة ووفاة اللاعب الأرجنتيني في وقت لاحق.

وقالت شرطة دورسيت البريطانية في ساعة متأخرة من ليل الخميس أنه تم التحقق رسميا من الجثة التي تم انتشالها من حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا والطيار ديفيد إبوتسون، والتي فقدت فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي، وتبين أنها جثة سالا.

وتم التعرف على الجثة بعد أيام من رصد حطام الطائرة شمالي جزيرة جيرسني.

وجاء في بيان الشرطة: «لقد تم إطلاع أسرتي سالا والطيار ديفيد إبوتسون على هذه الأخبار».

وذكر البيان أن التحقيق في ملابسات الوفاة سيستمر.

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن سالا بعث رسالة عبر تطبيق «واتساب» أشار خلالها إلى أنه يشعر بالخوف قبل اختفاء الطائرة، موضحا أنه كان يشعر بـ«ذعر بالغ».