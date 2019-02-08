«الشارقة للأسرة الرياضية» تكرّم 6 أسر إماراتية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حظيت ست أسر إماراتية بالتكريم في حفل ختام الدورة الثانية لجائزة الشارقة للأسرة الرياضية، الذي أقيم أول من أمس، بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة. وينظم الجائزة مجلس الشارقة الرياضي، تحت رعاية قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة الجائزة.

وشهد الحفل وكرّم الفائزين، الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم. وشملت قائمة الفائزين في دورة هذا العام: عائلة شيماء المازمي (الجوجيتسو وكرة القدم)، وأسرة سعود الزرعوني (الأولمبياد العربي للشطرنج)، وأسرة روضة السركال (بطولات الشطرنج العالمية)، ويوسف الكعبي (بطولة الأيواس العالمية)، وأسرة ندى المزروعي (الألعاب الصيفية العالمية للاولمبياد الخاص 2015)، وجائزة مناصفة بين أسرتي علي الزعابي وشهد الحمادي عن (المبادرات المجتمعية الرياضية).

يذكر أن الحفل شهده أيضاً الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود المعلا، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج وعدد من المسؤولين والرياضين.