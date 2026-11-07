خليفة المحرزي: اكتشاف مواهب الأبناء يبدأ من المنزل

أكد نائب رئيس جمعية الإمارات للإبداع، الدكتور خليفة المحرزي، أن الأسرة تؤدي الدور الأساسي في اكتشاف مواهب الأبناء وتنمية قدراتهم منذ الصغر، محذراً من ضياع إمكانات كثيرة نتيجة أساليب التربية التي تركز على التحصيل الدراسي وتغفل بناء المهارات والشخصية. وشدد على أهمية توفير بيئة أسرية مستقرة تحتضن شغف الأطفال، وتمنحهم فرصاً لتطوير مواهبهم وصناعة أثر إيجابي في المجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة «كيف نبني أسرة تصنع المستقبل»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تناول المحرزي دور الأسرة في تنمية الإبداع والابتكار، وتحقيق التوازن بين التفوق الأكاديمي والمهارات الاجتماعية والفكرية.

وأوضح أن اكتشاف مواهب الأطفال يبدأ بملاحظة اهتماماتهم وتوفير فرص الممارسة والتدريب والتشجيع، مستعرضاً تجارب لأطفال حققوا إنجازات في الفن والقراءة والحساب الذهني بعد احتضان قدراتهم. كما حذر من انعكاسات الخلافات الأسرية المتكررة في الصحة النفسية للأبناء، مؤكداً أن الاستقرار والحوار يعززان شعورهم بالأمان والثقة.

ودعا الأسر إلى تنشئة أبناء يمتلكون أهدافاً تتجاوز النجاح الشخصي نحو خدمة المجتمع، مؤكداً أن الأسرة هي البيئة الأولى لصناعة الشخصيات المتميزة، وأن ترسيخ المهارات والقيم يتطلب رعاية ومتابعة مستمرتين.