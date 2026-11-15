مريـم الحمــــادي: استمعوا إلى أبنائكم يومياً

تناولت ورشة بعنوان «السلوك الإيجابي يبدأ من الأسرة»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 في مركز إكسبو الشارقة، دور القدوة والحوار والتقدير في تنشئة الأبناء، وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم.

ودعت عضو مجلس أولياء أمور الطلبة بخورفكان، مريم مبارك الحمادي، الآباء والأمهات إلى تخصيص 20 دقيقة يومياً للاستماع إلى أبنائهم، والتحدث معهم حول اهتماماتهم وما يواجهونه من مواقف وتحديات، مؤكدة أهمية الحوار الأسري في بناء الثقة وتشجيع الأبناء على التعبير عن أفكارهم ومشكلاتهم.

وحذرت من أن غياب الحوار قد يدفع الأبناء إلى البحث عن إجابات لتساؤلاتهم عبر أدوات، قد تقدم لهم مقترحات لا تتناسب مع طبيعة الثقافة العربية. كما حذرت من أثر ردود الفعل الغاضبة والانفعالية من الوالدين عندما يصارحهما الأبناء بأخطائهم، إذ إنها قد تضعف شعور الأبناء بالأمان وتدفعهم إلى تجنب الحديث عن مشكلاتهم.

وشددت مريم الحمادي، وهي أم لأربعة أبناء، على ضرورة استمرار التواصل مع الأبناء مع تقدمهم في العمر واتساع مساحة استقلالهم، مشددة على أن الإفراط في مراقبتهم قد يدفعهم إلى الابتعاد عن والديهم.