أطلقت جمعية الشارقة الخيرية معرضها الخيري «غيث 7»، أمس، في مركز إكسبو الذيد، بهدف توفير الملابس والمستلزمات المنزلية للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود بأسعار رمزية، وتخصيص عائداته لتمويل مشروعات الجمعية التي يستفيد منها نحو 5600 أسرة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات والدوائر والمؤسسات، إلى جانب الأسر المنتجة.

وقال مدير إدارة الجمعية في الذيد، الدكتور محمد بن هويدن الكتبي، إن المعرض يستقبل زواره على مدار ثلاثة أيام متتالية، ويتيح للأسر شراء احتياجاتها من الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والمشغولات اليدوية بأسعار تتناسب مع قدراتها المالية، بما يسهم في تخفيف أعبائها المعيشية، ويوفر في الوقت نفسه، رافداً لدعم المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية.

وأثنى الكتبي على دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمسيرة العمل الخيري في الإمارة، مؤكداً أن المعرض يأتي ضمن جهود الجمعية لمساندة الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، وتوفير احتياجاتها، وتعزيز الموارد المخصصة لتنفيذ برامجها ومشروعاتها.

وأوضح أن جميع المواد المعروضة تبرعات قدّمها المحسنون وأهل الخير، وهي منتجات جديدة لم تُستخدم من قبل، وتشمل ملابس للرجال والأطفال وأغراضاً منزلية متنوعة، بما يمنح الزوار خيارات متعددة لاقتناء ما يلزمهم، والاستفادة من المنتجات المتاحة بأسعار رمزية.

وأضاف أن المعرض يشهد مشاركة أسر منتجة تقدم مستلزمات غذائية ووجبات جاهزة، إلى جانب تنظيم ورش عمل للعاملات في الغزل والنسيج، وورشة تدريبية على كيفية الطباعة، بما يضيف أنشطة متنوعة إلى أجنحته، ويتيح للمشارِكات عرض منتجاتهن وأعمالهن أمام الزوار.

وأشار إلى أن استمرار المعرض ثلاثة أيام يتيح للأسر فرصة زيارته واختيار احتياجاتها، لافتاً إلى دوره في المحافظة على البيئة، من خلال تشجيع المحسنين على توجيه تبرعاتهم العينية إلى معرض الجمعية، والاستفادة من عائداتها في تمويل المشروعات الخيرية.

وتخللت الافتتاح عروض غنائية قدمها تلاميذ عدد من مدارس مدينة الذيد، إلى جانب تكريم المشاركين والداعمين للمعرض تقديراً لإسهاماتهم.