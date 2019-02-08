230 لاعباً يدشنون «كاراتيه غرب آسيا» في الشارقة

المصدر: جوني جبور - الشارقة

يدشن 230 لاعباً ولاعبة، يمثلون منتخبات 11 دولة، اليوم، منافسات النسخة الخامسة من بطولة غرب آسيا للكاراتيه للرجال والسيدات، والثانية للشباب والناشئين، في البطولة التي ينظمها للمرة الأولى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وتمتد حتى مساء الغد.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في نادي الشارقة للرماية والفروسية، وحضره الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي رئيس اتحاد غرب آسيا، الدكتور إبراهيم القناص، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبدالرحمن العويس، ونائب رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد الجروان، ورؤساء اتحادات غرب آسيا للكاراتيه.

وكشف رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبدالرحمن العويس، عن مشاركة 11 دولة، لتصبح بطولة الشارقة الأكبر بتاريخ بطولات غرب القارة، وقال العويس، إن: «وجود 230 لاعباً ولاعبة من 11 دولة يجعل من استضافة الشارقة البطولة الأكبر بتاريخ غرب القارة، ولم يكن لحدث الاستضافة أن يتم دون دعم الشركاء الاستراتيجيين بداية من مجلس الشارقة الداعم لجهود الخروج بالحدث بالصورة المعهودة عن الأحداث الكبيرة التي تستضيفها الإمارة، بجانب اتحاد الكاراتيه الداعم للبطولة من الناحية الفنية، سواء على صعيد الحكام والأجهزة الفنية».