إيغور ينقذ متصدر الدوري من الخسارة الأولى

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أنقذ لاعبا الشارقة المهاجم البرازيلي إيغور والبديل معتصم ياسين فريقهما متصدر المسابقة من الخسارة الأولى في دوري الخليج العربي لكرة القدم أمام الظفرة بعدما حولا تأخره بهدف دون رد الى فوز 2-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على استاد خالد بن محمد في الشارقة ضمن الجولة الأولى للدور الثاني، ليرفع الشارقة رصيده الى 34 نقطة محافظا على الصدارة ومبتعدا عن مطاردة منافسيه، فيما بقي الظفرة عند 14 نقطة فقط.

وسجل إيغور هدف التعادل" 77" من ركلة جزاء احتسيها حكم اللقاء عادل النقبي لمصلحة الشارقة بعدما استعان بالحكم الفيديو بعد لمس لاعب الظفرة عبد الرحمن يوسف الكرة بيده داخل المنطقة المحظورة، فيما أضاف ياسين الهدف الثاني “88" أي قبل نحو دقيتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وتعد هذه المشاركة الأولى للاعب معتصم ياسين مع الشارقة في الدوري بعدما استعان به مدرب الفريق عبد العزيز العنبري في الشوط الثاني بديلا للاعب علي الظنحاني، علما أن معتصم" 22 عاما "من فئة مواليد الدولة.

وعانى الشارقة متصدر الدوري كثيرا في هذه المباراة قبل أن يستعيد توازنه في الدقائق الأخيرة ويسجل هدفي الفوز.