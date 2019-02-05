«بطل الشتاء» يهدد الظفرة بسيناريو الدور الأول

المصدر: منصور السندي ــ الشارقة

يسعى الشارقة خلال المواجهة المرتقبة مع ضيفه الظفرة عند الساعة 5:20 من مساء اليوم على استاد خالد بن محمد في الحزانة، ضمن الجولة الأولى لمباريات الدور الثاني بدوري الخليج العربي، إلى تحقيق أربعة أهداف، تتمثل في مواصلة النتائج الإيجابية، والمحافظة على صدارة الدوري، ورفع رصيده إلى 34 نقطة، بعدما حاز لقب بطل الشتاء لتصدره ترتيب الفرق في الدوري الأول، وتجنب الخسارة الأولى في الدوري، بجانب الابتعاد عن مطاردة منافسيه، خصوصاً العين والجزيرة، علماً بأن الشارقة يعد الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن.

ويهدد الشارقة منافسه الظفرة في هذه المباراة بتكرار سيناريو الفوز عليه في عقر داره في الدور الأول بأربعة أهداف نظيفة، حاصداً بذلك أول ثلاث نقاط في دوري 2018-2019.

ويعوّل الشارقة، الذي سعى مدربه عبدالعزيز العنبري للاستفادة من فترة توقف الدوري نحو 45 يوماً، على قوته الهجومية الضاربة، ممثلة في الثلاثي البرازيلي ويلتون سواريز ومواطنه إيغور كورنادو ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز.

ويعد فوز الشارقة في هذه المباراة أمراً مهماً بالنسبة للفريق، إذ يعني ذلك استمراره في التفوق على منافسيه، ومواصلة مشواره بقوة نحو تحقيق حلمه في الفوز باللقب بعد انتظار دام أكثر من 22 عاماً منذ آخر مرة فاز فيها باللقب في عام 1996، لذلك فإن الشارقة يسعى بكل قوة لعدم التفريط في المكتسبات الحالية التي حققها الفريق، ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

في المقابل، فإن الظفرة الذي يجلس في المركز الـ10 في ترتيب فرق الدوري برصيد 14 نقطة، يتطلع للابتعاد عن المنطقة الخطرة، والثأر لهزيمته السابقة، ورد الدين للملك، وإلحاق أول هزيمة بالشارقة في الدوري.

للإطلاع على تصريحات لنجمان وتشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.