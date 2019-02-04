حمدان بن محمد يشهد ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن في «المرموم»

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، ختام فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم، بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس.

وفازت هجن العاصفة المملوكة إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بسيف مهرجان ولي عهد دبي، بعدما حسمت «حبوبة» لقب السباق المخصص للحول المفتوح، مسجلة زمناً بلغ 12:47:4 دقيقة، بينما قاد مضمر «حبوبة» وهجن العاصفة غياث الهلالي، «محنة» للمركز الثاني في زمن 12:52:6 دقيقة، وحلت في المركز الثالث «العابر» لهجن الرئاسة تحت قيادة محمد عتيق زيتون، بتوقيت بلغ 12:58:7 دقيقة.

وأضافت هجن العاصفة خنجر الزمول المفتوح الذي ذهب إلى «ملفت»، تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي، الذي تمكن من الوصول إلى خط النهاية مسجلاً زمناً قدره 13:39:3 دقيقة، وجاء «مسلي» بشعار العاصفة ثانياً في زمن بلغ 13:40:4 دقيقة، في المقابل كان المركز الثالث من نصيب «عبرود» لهجن النايفات، الذي سجل توقيتاً بلغ 13:41:1 دقيقة تحت قيادة المضمر راشد حمد البريصي المري.

من جهتها، فازت «البرشا» بشعار إعصار الغربية مع محمد زايد خلفان المنصوري، بسيف ولي عهد دبي للحول المفتوح لأبناء القبائل، بعد أن قدمت أداءً مميزاً تحت قيادة مضمرها حمود الوهيبي، إذ وصلت إلى خط النهاية في زمن قدره 13:14:8 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «القلادة» بشعار صالح محمد بن نصرة العامري، في زمن 13:25:2 دقيقة، وكان المركز الثالث من نصيب «مكرمة» لحمد راشد حمد غدير الكتبي، التي وصلت إلى خط النهاية بتوقيت 13:31:2 دقيقة.

وحسم «الدرع» المملوك لسالم حمد الزفنة العفاري، المنافسة على خنجر الزمول المفتوح لأبناء القبائل، بعدما سجل زمناً قدره 13:32:7 دقيقة، وحل ثانياً «مبلش» لسعيد أحمد محمد دري الفلاحي، في زمن بلغ 13:35:9 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «بشار» لعتيق مطر حسن القبيسي، في توقيت قدره 13:39:6 دقيقة. في المقابل، فازت «البرشا» المملوكة إلى محمد زايد خلفان المنصوري، بثمانية نقاط بحصولها على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح، ليرتفع رصيد إعصار الغربية في مسابقة بيرق الناموس إلى 14 نقطة، بينما أضافت «القلادة» أربع نقاط إلى صالح محمد بن نصرة العامري، رفعت بها رصيده إلى 26 نقطة، ورفع محمد راشد غدير الكتبي، رصيده إلى 46 نقطة، وذلك بعد أن أضافت له «مكرمة» لحمد راشد غدير الكتبي، نقطتي المركز الثالث، ورفع راشد حمد الزفنة العفاري، رصيده إلى 16 نقطة، بحصول «الدرع» لسالم حمد الزفنة العفاري، على النقاط الثماني المخصصة لصاحب خنجر الزمول المفتوح، وأضاف «مبلش» لسعيد أحمد محمد دري الفلاحي، أربع نقاط ارتفع بها رصيد سالم أحمد محمد دري الفلاحي، إلى 13 نقطة، وذلك بحصوله على المركز الثاني في الشوط نفسه.

وبات سيف علي راشد سويلم الكتبي، متصدراً مسابقة بيرق الناموس بـ49 نقطة، وجاء في المركز الثاني محمد راشد غدير الكتبي بـ46 نقطة، ثم فرج علي حمودة الظاهري، ثالثاً بـ27 نقطة، بينما يحل في المركز الرابع صالح محمد نصرة العامري، بـ26 نقطة، ويأتي في المركز الخامس محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، بـ22 نقطة، يليه سالم سعيد منانة الكتبي، في المركز السادس بالرصيد نفسه من النقاط.