الشارقة ثالث «أقوياء اليد»

المصدر: جوني جبور - الشارقة

استعاد فريق الشارقة مركزه الثالث في دوري أقوياء كرة اليد، بعد أن نجح «الملك» في الفوز على ضيفه الظفرة «28-19» في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة السابعة من البطولة، التي شهدت أيضاً تحقيق الجزيرة لانتصار مستحق على جاره الوحدة بفارق ستة أهداف، وبنتيجة «22-16».

وكانت الجولة قد استهلت مساء الجمعة الماضية، وسجلت فوز النصر على مضيفه العين «29-28»، والوصل على ضيفه بني ياس «39-23»، لتسفر نتائج الجولة كاملة عن احتفاظ شباب الأهلي المرتاح في هذه الجولة على مركز الصدارة برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر، فيما أهدى انتصار الشارقة نقطته الـ16 والمركز الثالث، بفارق نقطة عن الوصل الرابع، فيما تقدم الجزيرة إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن العين صاحب المركز السادس، ولتؤدي خسارة الظفرة إلى تراجعه إلى المركز السابع برصيد تسع نقاط، وليحتل الوحدة وبني ياس المركزين الثامن والتاسع برصيدي ثماني وسبع نقاط على التوالي.