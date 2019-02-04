عجمان يتحدى أجانب النصر الجدد

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يستضيف فريق عجمان في الثامنة مساء اليوم نظيره النصر على ملعب راشد بن سعيد، ضمن مباريات الجولة 14 من دوري الخليج العربي.

ويحتل البرتقالي المركز السادس في الدوري برصيد 18 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن العميد التاسع بـ15 نقطة.

ويتطلع عجمان بقيادة مدربه المصري أيمن الرمادي لتحقيق الفوز في ظل التنافس مع ثلاثة أندية في المركز الخامس، حيث يتساوى مع كل الوحدة وبني ياس واتحاد كلباء في عدد النقاط.

ويخوض عجمان لقاء الليلة من دون أي تغيرات على صعيد تشكيلته سواء من المحترفين أو المواطنين، والتي خاض بها مرحلة الذهاب، اذ مرت مرحلة الانتقالات الشتوية على البرتقالي دون أن يستقطب أي لاعبين جدد.

ويرى الرمادي أن ذلك استمرار لسياسة النادي منذ موسمين والتي تهدف إلى الاستقرار وعدم إجراء أي تغييرات من منطلق الثقة الكاملة في اللاعبين وعدم إهدار أموال النادي.

وسيكون عجمان مطالباً بالحفاظ على المستوى الذي ظهر به في الدور الأول والذي جعله يضمن بصورة كبيرة البقاء في المحترفين.

في المقابل، أجرى النصر تغييرات عدة على مستوى الأجانب، بالتعاقد مع التشيلي روني فيرنانديز، والبرازيلي جونيور دوترا، بجانب عودة المدافع اللبناني جواد العمري، دون أي استقطاب للاعبين مواطنين.

وجاءت التعاقدات الجديدة برغبة من المدرب الإسباني بينات سان خوسيه، لزيادة الفاعلية الهجومية، خصوصاً أن المعدل التهديفي للعميد كان ضعيفاً بتسجيله 18 هدفاً في 13 مباراة، في حين استقبلت شباكه 23 هدفاً.

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